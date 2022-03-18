Прекъсване водоподаването на кв.Надежда

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт днес (петък) 18.03.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Надежда до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.