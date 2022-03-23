Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Сряда) 23.03.2022г. от 09.00ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в кв . "Клуцохор" западна част .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.