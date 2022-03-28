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Месец на европейските езици

28 март 2022 14:27, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 19
Месец на европейските езици

Март беше обявен за месец на европейските езици в ОУ „Елисавета Багряна”-гр. Сливен. С различни прояви и творчески дейности го отбелязаха в часовете по английски език учениците на г-жа Миглена Танева. Третокласниците от „г” паралелка изработиха пъстри и разнообразни проекти на тема: Храната която обичам, четвъртокласниците пяха и танцуваха на любими песни от учебника по английски език, а учениците от 5 „а”, „б” и „в” паралелки писаха писма на приятели, свързани с училищните предмети и други теми, които ги вълнуват. Всички ученици бяха единодушни, че не само във връзка с празници, а всички часове по английски език преминат интересно, разбираемо и в позитивна среда.

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