36-годишен пешеходец е в реанимация след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 14 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 14

36-годишен пешеходец е приет в Отделението по реанимация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен с травми, получени при катастрофа. Пациентът е с травма на главата и счупен крайник. Състоянието му е стабилизирано към момента.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 40 души, в болницата са приети 23 от тях. Извършени са 5 операции и 1 раждане.