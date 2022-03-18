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Сливен. Новини от източника. Последни новини

36-годишен пешеходец е в реанимация след катастрофа

18 март 2022 09:36, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 14
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36-годишен пешеходец е приет в Отделението по реанимация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен с травми, получени при катастрофа. Пациентът е с травма на главата и счупен крайник. Състоянието му е стабилизирано към момента.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 40 души, в болницата са приети 23 от тях. Извършени са 5 операции и 1 раждане.

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