Прекъсване водоподаването на част от кв.Ново село

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 41

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 18.03.2022г.(петък) до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - в района южно от бул. "Панайот Хитов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.