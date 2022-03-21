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21 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

21 март 2022 14:11, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 32
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Днес, 21 март учениците от 2 а клас отбелязаха Международния ден на хората със Синдром на Даун. С подкрепата и активното участие на техния учител Мария Монева, помощник на учителя Весела Динева, ресурсния учител Мария Вълева и Ваня Гинчева се проведе занимателен урок, посветен на събитието. С много ентусиазъм и интерес учениците се включиха в проведените занимателни игри и танци. С голяма съпричастност оцветиха един от символите на хората със Синдром на Даун – шарените чорапи, и аранжираха своите табла. Домакин на тържеството беше училищният психолог Марин Пандохов, който се включи активно в проведените дейности.

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