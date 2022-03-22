СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.03.2022

Бюро по труда-Сливен преди 7 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 4

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

112 1.2.2022 24.3.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно

113 1.2.2022 24.3.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

128 2.2.2022 25.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD

129 2.2.2022 25.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше

130 2.2.2022 25.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТРУКТОР Сливен висше

131 2.2.2022 25.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

132 2.2.2022 25.3.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

159 8.2.2022 31.3.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше

160 8.2.2022 31.3.2022 3 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно

165 9.2.2022 25.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно

167 9.2.2022 25.3.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно

169 9.2.2022 25.3.2022 1 ОПЕРАТОР ХОБЕЛМАШИНА Сливен средно

211 21.2.2022 31.3.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен основно

228 23.2.2022 25.3.2022 3 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИСТ Сливен средно

233 24.2.2022 25.3.2022 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно/средно

235 24.2.2022 31.3.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ Сливен средно

236 25.2.2022 31.3.2022 1 МЕНИДЖЪР ЕКИП Сливен средно ОФИС ПАКЕТ

239 28.2.2022 31.3.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

240 1.3.2022 31.3.2022 5 КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ Сливен средно

241 1.3.2022 31.3.2022 1 ПОМОЩНИК КУХНЯ Сливен средно

248 2.3.2022 8.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно

249 2.3.2022 8.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно

261 4.3.2022 8.4.2022 3 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно

262 4.3.2022 8.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно

264 7.3.2022 8.4.2022 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно

271 8.3.2022 15.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

272 8.3.2022 15.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

273 8.3.2022 15.4.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

275 9.3.2022 8.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

276 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ Сливен средно

277 9.3.2022 15.4.2022 1 ФИТНЕС ИНСТРУКТОР Сливен средно английски език

278 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК МЕХАНИК Сливен средно

281 10.3.2022 8.4.2022 3 ЛЕЯР Сливен средно

282 10.3.2022 8.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

283 10.3.2022 8.4.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

284 11.3.2022 8.4.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

293 15.3.2022 15.4.2022 4 БОЯДЖИЯ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

297 16.3.2022 15.4.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

298 16.3.2022 15.4.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно

299 16.3.2022 15.4.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен средно

306 17.3.2022 15.4.2022 2 САНИТАР Сливен средно/основно

307 17.3.2022 29.4.2022 3 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

310 17.3.2022 29.4.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно

313 18.3.2022 18.4.2022 3 БАРМАН Сливен средно

314 18.3.2022 25.3.2022 3 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

323 21.3.2022 21.4.2022 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше английски език Auto CAD

324 21.3.2022 21.4.2022 1 ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИКА Сливен висше английски език Auto CAD

325 21.3.2022 21.4.2022 2 ШЛОСЕРОМОНТЬОР Сливен средно

327 21.3.2022 22.4.2022 2 ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

328 21.3.2022 22.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР Сливен средно офис пакет