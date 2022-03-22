Победа на ОФК "Сливен" над ОФК "Аполон"

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

14-ти кръг от А Областна група (мъже) - Сливен

ФК ,,Сливен" - ФК ,, Аполон" Речица 4-2

- Състав: Тодор Сапунджиев, Атанас Чилингиров, Донислав Бозев, Петър Панов, Йордан Йорданов, Илиян Василев, Габриел Енергиев, Мартин Стоянов, Денислав Андреев, Иван Стоянов, Петър Принджев, Мартин Стоянов, Валентин Шопов, Жолиен Каръков, Стефан Стефанов, Георги Атанасов, Георги Георгиев, Емил Цончев

- Първото полувреме завърши 2-0 за ОФК "Сливен". Голмайстори - Иван Стоянов и Донислав Бозев. Второто полувреме отбелязаха Иван Стоянов и Петър Принджев.

- ОФК "Сливен" са на второ място във временното класиране с 35 точки, с четири точки по-малко от първия.

- Следващият кръг ще играят с ФК ,,Сините камъни" на 27.03. от 15:00.

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