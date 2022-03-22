Държавен личен шампионат по джудо

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 47 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 24

На провелият се държавен личен шампионат мъже и жени до 23г. 19-20.03.2022г. в гр. Панагюрище участваха възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" и състезатели на СК "Биоком" с треньори Стоян Димитров, Божидар Темелков и Мартин Иванов. Спечелилите призови места са:

Александра Балинова 48кг - второ място

Теодор Тодоров 81кг - трето място

Браво на медалистите! Пожелаваме им още нови успехи!

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