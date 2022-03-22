Държавен личен шампионат по джудо - Панагюрище

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 29 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 15

На провелият се държавен личен шампионат мъже и жени до 23г. 19-20.03.2022г. в гр. Панагюрище взеха участие възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" и състезатели на СК "Хаджи Димитър" с треньори Георги Велев и Живко Мъндев. Спечелилите призови места са:

Демира Александрова 63кг - второ място

Ивелина Арнаудова 70кг - второ място

Таня Желева 57кг. - пето място

Браво на медалистите! Пожелаваме им още нови успехи!