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Държавен личен шампионат по джудо - Панагюрище

22 март 2022 10:26, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 29 минути, брой четения: 15

На провелият се държавен личен шампионат мъже и жени до 23г. 19-20.03.2022г. в гр. Панагюрище взеха участие възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" и състезатели на СК "Хаджи Димитър" с треньори Георги Велев и Живко Мъндев. Спечелилите призови места са:

Демира Александрова 63кг - второ място

Ивелина Арнаудова 70кг - второ място

Таня Желева 57кг. - пето място

 

Браво на медалистите! Пожелаваме им още нови успехи!

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