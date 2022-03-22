Прекъсване водоподаването на кв."Комлука"

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 22.03.2022г. е прекъснато водоподаването на кв."Комлука" от 09:30ч. до 13:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.