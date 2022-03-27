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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в част от община Нова Загора

27 март 2022 07:25, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на магистрален водопровод на 26.03.2022г.(Събота) ще да бъде нарушено водоподаването до отстраняване на следните населени места от общ Нова Загора - гр.Нова Загора ,с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с.Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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