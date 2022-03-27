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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИВАН ЛАНДЖЕВ- ВЪЗПИТАНИК НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

27 март 2022 14:20, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 26 минути, брой четения: 13
Иван

25 години Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен. Споделяме ви слдващия сантиментален поздрав на един бивш ученик - Иван Ланджев. Благодарим за хубавите слова, изпълнени с обич и признателност! Приятно гледане!

https://youtu.be/ZqigRjP5meA

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