ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИВАН ЛАНДЖЕВ- ВЪЗПИТАНИК НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 26 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 13

25 години Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен. Споделяме ви слдващия сантиментален поздрав на един бивш ученик - Иван Ланджев. Благодарим за хубавите слова, изпълнени с обич и признателност! Приятно гледане!

https://youtu.be/ZqigRjP5meA