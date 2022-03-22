Награждаване на участниците в конкурс за рисунка на тема - БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ – ЕДИН ПО ДОБЪР СВЯТ!

ОбСНВ, ПИЦ-Сливен преди 16 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 11

ОбСНВ и Превантивно информационен център – Сливен, наградиха участниците в конкурса за рисунка на тема - БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ – ЕДИН ПО ДОБЪР СВЯТ!

Конкурсът бе обявен във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който отбелязваме на 8 февруари. Участие взеха ученици от ОУ „Юрий Гагарин“ и СУ „Пейо Крачолов Яворов“ град Сливен.

Първо място бе връчено на Наско Митков от ОУ „Юрий Гагарин“ град Сливен.

Второ място получи Таня Георгиева от СУ „Пейо Крачолов Яворов“ град Сливен.

Трето място бе присъдено на Марин Атанасов от ОУ „Юрий Гагарин“ град Сливен.

Бяха връчени и поощрителни награди.

ОбСНВ и Превантивно информационен център – Сливен благодарят на всички участници и на техните преподаватели по изобразително изкуство!

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