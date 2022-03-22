Нарушено водоподаване на част от общ. Нова Загора утре 23.03.2022г.(сряда)

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на магистрален водопровод на 23.03.2022г.(четвъртък) ще да бъде нарушено водоподаването до отстраняване на следните населени места от общ Нова Загора - гр.Нова Загора ,с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с.Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.