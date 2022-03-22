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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване на част от общ. Нова Загора утре 23.03.2022г.(сряда)

22 март 2022 12:37, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 10
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на магистрален водопровод на 23.03.2022г.(четвъртък) ще да бъде нарушено водоподаването до отстраняване на следните населени места от общ Нова Загора - гр.Нова Загора ,с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с.Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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