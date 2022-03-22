Добре дошла, мила Пролет!

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 21 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 18

Децата от клуб "Хартиена магия" изработиха гирлянди от пъстри цветя, табло и пролетна апликация за така дълго очакваната пролет. Гирляндите бяха окачени в стаята и в коридора на първия етаж. Предизвикателство беше изработването на апликацията, но с огромно желание и търпение, децата успяха да я реализират.

Снимки