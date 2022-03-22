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Добре дошла, мила Пролет!

22 март 2022 15:05, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 21 минути, брой четения: 18
Клуб "Хартиена магия"

Децата от клуб "Хартиена магия" изработиха гирлянди от пъстри цветя, табло и пролетна апликация за така дълго очакваната пролет. Гирляндите бяха окачени в стаята и в коридора на първия етаж. Предизвикателство беше изработването на апликацията, но с огромно желание и търпение, децата успяха да я реализират.

Снимки

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