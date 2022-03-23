Прекъсване водоподаването в кв.Речица

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (сряда) 23.03.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица"от 10.00ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.