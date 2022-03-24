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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА А 24.03.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
112 1.2.2022 21.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно
113 1.2.2022 21.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
128 2.2.2022 25.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD
129 2.2.2022 25.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше
130 2.2.2022 25.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТРУКТОР Сливен висше
131 2.2.2022 25.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
132 2.2.2022 25.3.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
159 8.2.2022 31.3.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше
160 8.2.2022 31.3.2022 3 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно
165 9.2.2022 25.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
167 9.2.2022 25.3.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно
169 9.2.2022 25.3.2022 1 ОПЕРАТОР ХОБЕЛМАШИНА Сливен средно
211 21.2.2022 31.3.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен основно
228 23.2.2022 25.3.2022 3 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИСТ Сливен средно
233 24.2.2022 25.3.2022 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно/средно
235 24.2.2022 31.3.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
236 25.2.2022 31.3.2022 1 МЕНИДЖЪР ЕКИП Сливен средно ОФИС ПАКЕТ
239 28.2.2022 31.3.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
240 1.3.2022 31.3.2022 5 КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ Сливен средно
241 1.3.2022 31.3.2022 1 ПОМОЩНИК КУХНЯ Сливен средно
248 2.3.2022 21.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно
249 2.3.2022 21.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно
261 4.3.2022 8.4.2022 3 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно
262 4.3.2022 8.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно
264 7.3.2022 8.4.2022 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно
271 8.3.2022 15.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
272 8.3.2022 15.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
273 8.3.2022 15.4.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
275 9.3.2022 8.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
276 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ Сливен средно
277 9.3.2022 15.4.2022 1 ФИТНЕС ИНСТРУКТОР Сливен средно английски език
278 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК МЕХАНИК Сливен средно
281 10.3.2022 8.4.2022 3 ЛЕЯР Сливен средно
282 10.3.2022 8.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
283 10.3.2022 8.4.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
284 11.3.2022 8.4.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно
293 15.3.2022 15.4.2022 4 БОЯДЖИЯ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно
297 16.3.2022 15.4.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
298 16.3.2022 15.4.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно
299 16.3.2022 15.4.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен средно
306 17.3.2022 15.4.2022 2 САНИТАР Сливен средно/основно
307 17.3.2022 29.4.2022 3 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
310 17.3.2022 29.4.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
313 18.3.2022 18.4.2022 3 БАРМАН Сливен средно
314 18.3.2022 25.3.2022 3 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше
323 21.3.2022 21.4.2022 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше английски език Auto CAD
324 21.3.2022 21.4.2022 1 ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИКА Сливен висше английски език Auto CAD
325 21.3.2022 21.4.2022 2 ШЛОСЕРОМОНТЬОР Сливен средно
327 21.3.2022 22.4.2022 2 ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
328 21.3.2022 22.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР Сливен средно офис пакет
329 22.3.2022 25.3.2022 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ Сливен средно
330 22.3.2022 15.4.2022 1 ФРЕЗИСТ Сливен средно
331 22.3.2022 25.3.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно
332 22.3.2022 22.4.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
333 22.3.2022 22.4.2022 2 ШЛОСЕРО- МОНТЬОР Сливен средно
335 22.3.2022 29.4.2022 2 ГОТВАЧ Созопол средно
326 22.3.2022 29.4.2022 2 ПОМ.ГОТВАЧ Созопол средно
337 23.3.2022 29.4.2022 5 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно
338 23.3.2022 29.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Сливен средно/висше
339 23.3.2022 29.4.2022 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Сливен средно
340 23.3.2022 21.4.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
345 24.3.2022 21.4.2022 5 НАВИВАЧ Сливен основно