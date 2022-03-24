ПОБЕДА ЗА ОТБОРА НИ ПО БАСКЕТБОЛ!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 26 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 16

Представяне като за празник!

Да поздравим нашите отбори по баскетбол,зажадняли за победи!!!

Браво на девойките и юношите ни!

Браво, ПГПЗЕ "ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ"!

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