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Покана за онлайн лекция

25 март 2022 09:24, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 16 минути, брой четения: 8
РИМ - Сливен

На 7 април 2022 г. от 16:00 ч. ще се проведе отворена онлайн лекция на тема "Фюжън културата в съвременната среда", която ще бъде изнесена от доц. д-р Николай Сираков, директор на Регионален исторически музей - Сливен.

В приложение ще намерите покана с повече детайли.

Файлове

покана [178KB]

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