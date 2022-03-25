Покана за онлайн лекция

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 16 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 8

На 7 април 2022 г. от 16:00 ч. ще се проведе отворена онлайн лекция на тема "Фюжън културата в съвременната среда", която ще бъде изнесена от доц. д-р Николай Сираков, директор на Регионален исторически музей - Сливен.

В приложение ще намерите покана с повече детайли.

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