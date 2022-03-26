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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДОНКА ПАНЕВА - ВЪЗПИТАНИЧКА НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

26 март 2022 18:48, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 25 минути, брой четения: 29
Панева

Към поздравленията по случай 25-годишния юбилей на Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" се присъединява и Донка Панева, завършила 2005 година.

https://youtu.be/MxvHB_h6jEI

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