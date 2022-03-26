ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДОНКА ПАНЕВА - ВЪЗПИТАНИЧКА НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 25 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 29

Към поздравленията по случай 25-годишния юбилей на Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" се присъединява и Донка Панева, завършила 2005 година.

https://youtu.be/MxvHB_h6jEI