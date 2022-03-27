Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Неделя) 27.03.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица"от 09:00ч. до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.