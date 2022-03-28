"ВЪВ ВЪЛШЕБНИЯ СВЯТ НА ПРИКАЗКИТЕ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 7 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 7

Днес учениците от 1. ,,А", 3. ,,А" и 3. ,,Б" клас посетиха Регионална библиотека ,,Сава Доброплодни" във връзка с провежданите дни на приказките. С удоволствие наблюдаваха приказен театър, посветен на 120-та годишнина от рождението на писателя Ангел Каралийчев. Забавляваха се с приключенията на любими приказни герои.

Благодарим на Регионална библиотека "Сава Доброплодни" за незабравимото приключение и за изпълнения с положително настроение ден!

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