Класиране като за олимпийци

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 37 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 21

За поредна година учениците от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ представиха достойно гимназията на областния кръг на олимпиадите, организирани от МОН. За националните кръгове се класираха:

- Испански език

Ребека Хубенова – IX а клас

Димитър Господинов – X а клас

Емили Стоянова – X в клас

- Немски език

Величко Панайотов – IX г клас

Никола Колев – XI е клас

- БЕЛ

Дарина Матова – IX б клас

Евгени Петров – XII е клас

- История и цивилизации

Климентина Кондакова – X клас

Успех!