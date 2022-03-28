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Класиране като за олимпийци

28 март 2022 15:29, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 37 минути, брой четения: 21

За поредна година учениците от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ представиха достойно гимназията на областния кръг на олимпиадите, организирани от МОН. За националните кръгове се класираха:

- Испански език

Ребека Хубенова – IX а клас

Димитър Господинов – X а клас

Емили Стоянова – X в клас

 

- Немски език

Величко Панайотов – IX г клас

Никола Колев – XI е клас

 

- БЕЛ

Дарина Матова – IX б клас

Евгени Петров – XII е клас

 

- История и цивилизации

Климентина Кондакова – X клас

Успех!

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