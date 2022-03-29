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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МАРИЯ РАДЕВА - ВЪЗПИТАНИЧКА НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

29 март 2022 19:19, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 33 минути, брой четения: 31
Мария

Предтсавяме ви трогателното поздравление на Мария Радева, възпитаничка на Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", по случай 25 - годишния юбилей на училището. Приятно гледане!

 

https://youtu.be/g5VOUacTTKg

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