ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МАРИЯ РАДЕВА - ВЪЗПИТАНИЧКА НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 33 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 31

Предтсавяме ви трогателното поздравление на Мария Радева, възпитаничка на Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", по случай 25 - годишния юбилей на училището. Приятно гледане!

https://youtu.be/g5VOUacTTKg