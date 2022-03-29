Национално състезание "Фолклорна плетеница"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 36 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 13

ОУ "Елисавета Багряна" беше домакин на областния кръг на Националното състезание "Фолклорна плетеница". Придобити знания и умения показаха ученици от ОУ "Елисавета Багряна", СУ "Константин Константинов" и СУ "Пейо К. Яворов". В учебните заведения се изучава в разширена и/или допълнителна подготовка хореография.

В националния кръг на фолклорната надпревара продължава СУ "Константин Константинов".

Поздравления за нашите ученици, които се представиха прекрасно!

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