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Национално състезание "Фолклорна плетеница"

29 март 2022 19:54, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 36 минути, брой четения: 13
Фолклорна плетеница

ОУ "Елисавета Багряна" беше домакин на областния кръг на Националното състезание "Фолклорна плетеница". Придобити знания и умения показаха ученици от ОУ "Елисавета Багряна", СУ "Константин Константинов" и СУ "Пейо К. Яворов". В учебните заведения се изучава в разширена и/или допълнителна подготовка хореография.

В националния кръг на фолклорната надпревара продължава СУ "Константин Константинов".

Поздравления за нашите ученици, които се представиха прекрасно!

Снимки

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