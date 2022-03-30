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"МОЯТА МЕЧТА"

30 март 2022 10:11, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 5 часа, брой четения: 14
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Учениците от II, III и IV клас се включиха в художествената инициатива "Моята мечта" на издателство КЛЕТ България.

С огромно желание и ентусиазъм нашите малки художници рисуваха своите "мечти", които бяха включени във виртуална изложба. За старанието си получиха грамоти и значки "Мечтател".

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