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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор" утре (четвъртък) 31.03.22г.

30 март 2022 10:46, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 6
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл утре (четвъртък) 31.03.2022г. от 08:00ч. до 21:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв . "Клуцохор" средна зона - ул. "Стефан Караджа",ул."Попска",ул."П. Евтимий" ,ул."Радецки" ,ул. "6-ти Септември" ул."Баба Тонка" , ул"Веслец" , ул"Шаркьой" , ул"Хан Крум" .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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