Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор" утре (четвъртък) 31.03.22г.

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл утре (четвъртък) 31.03.2022г. от 08:00ч. до 19:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв . "Клуцохор" висока зона - ул. "Тертер",ул."Мургаш",ул."П. Евтимий" ,ул."Лозарска" ,ул. "17-ти Януари" ул."Баба Тонка" , ул."Цар Иван Шишман" , ул"Стефан Серткостов" .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.