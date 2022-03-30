Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ние сме грамотни - 1. "б" клас

30 март 2022 12:43, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 37 минути, брой четения: 19

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/691220702325969

 

Днес е празник светъл и голям,

защото всички букви вече знам.

Заставаме с усмихнати лица

грамотни двадесет и три добри деца!

« предишнаследваща »


 