София Петрова - първо място в конкурса "Корея в сърцето ми"

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 20 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 9

На 28.03.2022 г., ученичката от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - София Петрова от 8в клас, бе наградена за спечелено първо място в конкурса "Корея в сърцето ми". Наградата и бе връчена от корейския посланик.

Гордеем се с успеха й!

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