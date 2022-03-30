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София Петрова - първо място в конкурса "Корея в сърцето ми"

30 март 2022 13:00, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 20 минути, брой четения: 9
София Петрова

На 28.03.2022 г., ученичката от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - София Петрова от 8в клас, бе наградена за спечелено първо място в конкурса "Корея в сърцето ми". Наградата и бе връчена от корейския посланик.

Гордеем се с успеха й!

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