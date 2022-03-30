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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДИЛЯНА ДИМИТРОВА - ВЪЗПИТАНИЧКА НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

30 март 2022 15:19, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 19 минути, брой четения: 9
Диляна

Представяме ви последното видео поздравление на Диляна Димитрова, което сме подготвили от нашите бивши ученици. В навечерието на празничния концерт, по случай 25 години от създаването на гимназията, който ще се състои на 31. 03. 2022 г., от 18:30 ч., в зала Сливен, бихме желали да благодарим на всички бивши и настоящи директори, учители и ученици, благодарение на които Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" е училището, което познаваме днес. Честит празник!

https://youtu.be/u_w509V7h_U

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