ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДИЛЯНА ДИМИТРОВА - ВЪЗПИТАНИЧКА НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 19 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 9

Представяме ви последното видео поздравление на Диляна Димитрова, което сме подготвили от нашите бивши ученици. В навечерието на празничния концерт, по случай 25 години от създаването на гимназията, който ще се състои на 31. 03. 2022 г., от 18:30 ч., в зала Сливен, бихме желали да благодарим на всички бивши и настоящи директори, учители и ученици, благодарение на които Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" е училището, което познаваме днес. Честит празник!

https://youtu.be/u_w509V7h_U