Отличени математици

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 24 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 11

Отлично представяне на четвъртокласници от ОУ “Елисавета Багряна” в зимния кръг на математическо състезание “ Математика без граници”!

Ралица Станиславова Иванова - сребърен медал; Александра Йорданова Урумова - бронзов медал; Белослава Иванова Гайдарова - бронзов медал.

Поздравления за високите резултати, скъпи ученици!

Бъдете все така упорити и целеустремени!

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