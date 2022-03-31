Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес четвъртък 31.03.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09:00ч. до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.