По книжки да чета обичам

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 7 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 3

https://www.facebook.com/esyarova/videos/3258709697691765

По повод 2 април – Международен ден на детската книга, учениците от 2. „а” клас организираха Седмица на четенето. В нея чрез разнообразни изяви второкласниците показаха своята любов към книгите.