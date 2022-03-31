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По книжки да чета обичам

31 март 2022 17:30, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 7 минути, брой четения: 3
2. А клас

https://www.facebook.com/esyarova/videos/3258709697691765

 

По повод 2 април – Международен ден на детската книга, учениците от 2. „а” клас организираха Седмица на четенето. В нея чрез разнообразни изяви второкласниците показаха своята любов към книгите.

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