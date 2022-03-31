Прекъсване водоподаването на част от кв.'' Клуцохор'' 01.04.2022г.петък.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по Воден цикъл утре(петък) 01.04.2022г. от 08:00ч. до 18:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв . "Клуцохор" висока зона - ул. "Тертер",ул."Мургаш",ул."П. Евтимий" ,ул."Лозарска" ,ул. "17-ти Януари" ул."Баба Тонка" , ул."Цар Иван Шишман" , ул"Стефан Серткостов" ул.''Христо Смирненски'' .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.