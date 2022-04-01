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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възможност за професионално обучение

01 април 2022 16:11, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 22 минути, брой четения: 16
рцир

РЦИР Сливен организира следните обучения за месец април 2022 година:

Козметика

Масажи

Маникюр и педикюр

Грим

Фризьор

Компютърна грамотност

Шивач

За повече информация: 0887811025; 0878577981

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