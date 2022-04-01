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Златен медал в конкурс по народно пеене

01 април 2022 21:01, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 21
Иванина Колева

https://www.facebook.com/watch?v=435859341686059

 

Поздравления за Иванина Колева 2. "а" клас и нейната ръководителка по народно пеене Петя Григорова!

Иванина спечели златен медал в конкурса ,,Песенна дъга над Кутев", който се състоя в Котел.

Продължавай все така да обичаш народната музика, Иванина!

Гордеем се с теб!

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