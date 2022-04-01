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Ние вече сме грамотни, заявиха учениците от 1. "в" клас

01 април 2022 20:54, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 12 минути, брой четения: 6
Ние вече сме грамотни

https://www.facebook.com/watch/?v=348837517043116

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Ние вече сме грамотниНие вече сме грамотниНие вече сме грамотниНие вече сме грамотниНие вече сме грамотни
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