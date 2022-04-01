2 АПРИЛ - ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 24 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 13

За Деня на детската книга - 2 април, децата от ГЦОУД 3 клас се потопиха във вълшебството на книгите. С много ентусиазъм малките читатели твориха и показаха любимите си герои от детски книги и попълниха забавни книжки с въпроси.

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