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2 АПРИЛ - ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА

01 април 2022 17:35, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 24 минути, брой четения: 13
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За Деня на детската книга - 2 април, децата от ГЦОУД 3 клас се потопиха във вълшебството на книгите. С много ентусиазъм малките читатели твориха и показаха любимите си герои от детски книги и попълниха забавни книжки с въпроси.

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