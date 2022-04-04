Прекъсване водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес /Понеделник/ 04.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването в село Селиминово от 12:00ч. до 18:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.