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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Селиминово

04 април 2022 12:03, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес /Понеделник/ 04.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването в село Селиминово от 12:00ч. до 18:00ч.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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