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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в Сивенски минерални бани

04 април 2022 12:19, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Понеделник)04.04.2022г. е прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани от 12.30ч. до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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