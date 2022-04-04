Прекъсване водоподаването в Сивенски минерални бани

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Понеделник)04.04.2022г. е прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани от 12.30ч. до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.