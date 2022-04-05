Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 16

Днес 05.04 /вторник/ поради авария на ул. Горска е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 18.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.