СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.04.2022

Бюро по труда-Сливен преди 26 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 28

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

112 1.2.2022 21.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно

113 1.2.2022 21.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

248 2.3.2022 21.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно

249 2.3.2022 21.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно

261 4.3.2022 8.4.2022 3 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно

262 4.3.2022 8.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно

264 7.3.2022 8.4.2022 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно

271 8.3.2022 15.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

272 8.3.2022 15.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

273 8.3.2022 15.4.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

277 9.3.2022 15.4.2022 1 ФИТНЕС ИНСТРУКТОР Сливен средно английски език

278 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК МЕХАНИК Сливен средно

281 10.3.2022 8.4.2022 3 ЛЕЯР Сливен средно

282 10.3.2022 8.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

283 10.3.2022 8.4.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

293 15.3.2022 15.4.2022 4 БОЯДЖИЯ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

297 16.3.2022 15.4.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

298 16.3.2022 15.4.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно

307 17.3.2022 29.4.2022 3 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

310 17.3.2022 29.4.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно

313 18.3.2022 18.4.2022 3 БАРМАН средно

323 21.3.2022 21.4.2022 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше английски език Auto CAD

324 21.3.2022 21.4.2022 1 ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИКА Сливен висше английски език Auto CAD

325 21.3.2022 21.4.2022 2 ШЛОСЕРОМОНТЬОР Сливен средно

327 21.3.2022 22.4.2022 2 ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

330 22.3.2022 15.4.2022 1 ФРЕЗИСТ Сливен средно

335 22.3.2022 29.4.2022 2 ГОТВАЧ Созопол средно

336 22.3.2022 29.4.2022 2 ПОМ.ГОТВАЧ Созопол средно

337 23.3.2022 29.4.2022 5 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно

338 23.3.2022 29.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Сливен средно/висше

339 23.3.2022 29.4.2022 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Сливен средно

340 23.3.2022 21.4.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

345 24.3.2022 21.4.2022 5 НАВИВАЧ Сливен основно

349 25.3.2022 29.4.2022 2 ФОРМОВЧИК Сунгуларе средно

350 25.3.2022 29.4.2022 2 ЛЕЯР Сунгуларе средно

352 28.3.2022 15.4.2022 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

354 28.3.2022 21.4.2022 2 ОПЕРАТОР ПРЕСА Сливен средно/основно

355 28.3.2022 21.4.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ Сливен средно/основно

359 29.3.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

374 30.3.2022 29.4.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен средно/основно

375 30.3.2022 29.4.2022 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно

377 30.3.2022 8.4.2022 1 ТЕХНИК ЕЛ. СИСТЕМИ Сливен средно

385 1.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

386 1.4.2022 27.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

387 1.4.2022 2.5.2022 2 КОЗМЕТИК Сливен средно

389 1.4.2022 6.4.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

390 1.4.2022 6.5.2022 2 ЗАВАРЧИК с. Тенево средно

395 4.4.2022 21.4.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше офис пакет

397 4.4.2022 29.4.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

398 4.4.2022 29.4.2022 2 ШЛОСЕРОМОНТЬОР Сливен средно

406 5.4.2022 29.4.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше