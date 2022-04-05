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Прекъснато водоподаване в кв. Даме Груев

05 април 2022 09:25, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39

Днес 05.04 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в западната част на кв. Даме Груев до 16.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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