Затварят улица в "Комлука" на 6 април от 8 до 12 ч.

Община Сливен преди 9 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 6

На 6 април от 8 до 12 часа ще бъде затворена улица "Абаджийска" в квартал "Комлука" в Сливен. Причината е извършване на строително монтажни работи по жилищна сграда.