Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят улица в "Комлука" на 6 април от 8 до 12 ч.

05 април 2022 13:54, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди 9 минути, брой четения: 6
---

На 6 април от 8 до 12 часа ще бъде затворена улица "Абаджийска" в квартал "Комлука" в Сливен. Причината е извършване на строително монтажни работи по жилищна сграда.

« предишна


 