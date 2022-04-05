Прекъсване на водоподаването на Самуиловско шосе

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Днес 05.04 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в Индустриална зона-Самуиловско шосе от 15.30ч. до 19.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.