Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 07.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09:30ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.