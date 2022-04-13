Квартален клуб „Дружба-изток“ организира великденска работилница за Възкресение Христово

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово, членовете на квартален клуб „Дружба-изток“ организираха великденска работилница. От там споделиха, че инициативата представлява собственоръчно изрисуване на яйца и украса за декорация на помещенията, които ще допринесат за празничното настроение на членовете и посетителите в духа на Великден.

През 2019 г. квартален клуб „Дружба-изток“ бе изцяло обновен със средства на Община Сливен. Гост на официалното откриване тогава бе кметът Стефан Радев, който пожела на членовете и техните гости крепко здраве и много приятни емоции в новата обстановка.

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