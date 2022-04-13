ПОКАНА ЗА НОМИНАЦИИ - ВИПУСК 2022

ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Всяка година зрелостниците на Хуманитарна гимазия организират в последния си учебен ден Номинации за ученици и учители. И тази година приготовленията за дългоочакваното събитие вървят с пълна сила. Дванадесетокласниците успяха да изненадат своите учители с оригинален и артистичен подход в обявяването на събитието и раздаването на покани. Остава точно един месец до Номинации 2022 година!

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